Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие: установила рекорд Украины и собрала со звездами миллион

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова стала инициатором благотворительного мероприятия "Пій подушкою", которое 9 декабря состоялось в киевском ТРЦ Respublika Park.

Главной целью вечера стал сбор на лекарства для онкобольных детей, котрые провели День святого Николая в больницах. Так, блогерша совместно с фондом "Таблеточки" организовала настоящее шоу, на которое пригласила много звездных гостей. В частности, к мероприятию присоединились MONATIK, ALEKSEEV, Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA, Марта Липчей, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva и Ivan Navi. Ведущими стали певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко. К тому же поддержать инициативу собралось множество небезразличных украинцев.

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

На благотворительном вечере произошло много интересных событий. В частности, в начале был установлен рекорд Украины за детский танцевальный флешмоб. Этот перформанс состоялся в сопровождении песни "Волю в кулак" Марты Лыпчей. Зажигательный флешмоб вошел в Книгу рекордов Украины.

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

"Этот флешмоб и рекорд Украины, который мы сделали вместе с фондом "Таблеточки" и детьми из Киева, мы посвящаем каждому ребенку, который прямо сейчас борется с раком, каждой украинской семье, которая столкнулась с болезнью самых родных и противостоит болезни», - прокомментировала событие инициатор флешмоба Марта Лыпчей.

А потом отгремел масштабный благотворительный концерт. Так, для посетителей ТРЦ пели ряд артистов. В частности, свои хиты исполнили ALEKSEEV, Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA и многие другие артисты.

ALEKSEEV

Анна Тринчер и DEMCHUK

Michelle Andrade

Специальным гостем благотворительного вечера стал MONATIK. Дима пришел с презентацией своей новой "Книги мрій" для детей. К слову, все представленные на мероприятии экземпляры раскупили в считанные минуты. А сам артист охотно подписал каждую приобретенную книгу и сфотографировался с желающими. Часть средств с продажи детских книг будет передана фонду "Таблеточки".

MONATIK

В самом разгаре события слово взяла инициатор благотворительного мероприятия, блогерша Даша Квиткова. Знаменитость была невероятно благодарна всем кто, присоединился. К тому же всем желающим Даша дарила объятия, фотографировалась и оставляла автографы.

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

"Я искренне радуюсь, что мы смогли собрать невероятное количество людей. К нам присоединились те, кому болит эта тема,, кто так же, как и я, переживает за детишек, которые ведут борьбу за свою жизнь и здоровье. "Під подушкою" – это настоящий лучик света для малышей. Я искренне благодарю всех, кто присоединился к нашему мероприятию и его важной цели – поддержать детей и подарить им зимний праздник с любимыми артистами", - отметила Даша Квиткова.

Даша Квиткова провела благотворительное мероприятие

Также в ТРЦ Respublika Park стоял фотостенд с фото Даши Квитковой, на котором размещался QR-код. Сосканировав его, можно было присоединиться к сбору средств на лекарства для онкобольных деток. Кстати, стенд продолжает стоять даже сейчас, потому все еще можно сделать донат. Благотворительная акция продлится до января 2024 года.

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