Даша Квиткова провела оригинальную тренировку и ошеломила суммой, которую собрала на лечение онкобольным детям

Даша Квиткова

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В воскресенье, 25 мая, инфлюенсер Даша Квиткова провела вторую ежегодную оригинальную тренировку, которая называется "Цветочная тренировка". Во время события знаменитость собирала средства на лечение детей, которые борются с раком.

В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек. Перед началом тренировки своими историями растрогали двое подопечных фонда, средства для которого собирала Даша Квиткова. В частности, 15-летний Артур и 19-летняя Юлия побороли рак и сейчас призывают помочь тем, кто лечится. Также они объявили речи, которые вдохновляют. К слову, Артур поборол болезнь трижды за свою жизнь. А Юлия вылечилась, когда ей было пять лет, а сейчас она мечтает о карьере актрисы.

15-летний Артур

Впоследствии началась сама "Цветочная тренировка". Присутствующие выполняли упражнения от разогрева и кардио до растяжки в финале. Часовой спортивный марафон закончился громкими аплодисментами, счастливыми улыбками и совместным исполнением песни "Києве мій".

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Даша Квиткова провела благотворительную тренировку

Мероприятие продолжилось яркой концертной программой. Сначала - флешмоб от певицы NICOLE, в котором приняли участие более 500 детей. Далее - видеообращение от Василия Байдака с призывом помогать. И невероятные выступления артистов: TAYANNA, Michelle Andrade, ALEKSEEV и MELOVIN.

МЕЛОВИН

В конце "Цветочной тренировки" ведущие, которыми были Натали Солоник и Тимур Мирошниченко объявили о сумме сбора, которая достигла 700 тысяч грн. Даша Квиткова присоединилась к сбору еще собственным донатом 100 тысяч грн. Таким образом общая сумма достигла более 800 тысяч грн, которые пойдут на лечение детей, которые борются с раком.