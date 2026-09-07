Даша Квиткова раскрыла правду об алиментах от экс-супруга Добрынина и почему не получает их на сына

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Блогерша Даша Квиткова рассказала, почему после развода с Никитой Добрыниным не получает от него алименты на их сына Льва.

Поводом к ее объяснению стала дискуссия в Threads. Один из пользователей высказал мнение, что обращение женщины за алиментами якобы свидетельствует о ее «финансовой несостоятельности самостоятельно обеспечивать ребенка».

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Квиткова не оставила этот пост без внимания и рассказала о собственной ситуации в комментариях. Блогерша резко поставила пользователя на место и отметила, что она сознательно не стала оформлять алименты на сына еще во время развода.

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Свое решение Даша объяснила положениями украинского законодательства. Она отметила, что при определенных обстоятельствах совершеннолетний ребенок может быть обязан содержать нетрудоспособного отца, нуждающегося в материальной помощи. При этом при рассмотрении таких дел может учитываться, в частности, то, выполнял ли отец свои родительские обязанности и уплачивал ли алименты.

Даша Квиткова в Threads

В то же время Квиткова подчеркнула: финансовое обеспечение ребенка является ответственностью обоих родителей, а алименты не следует воспринимать как материальную помощь матери.

«Удалите эту чушь и не позорьтесь. Содержание ребенка — обязанность обоих родителей, а не исключительно матери. Алименты — это не помощь „несостоятельной женщине“, а выполнение одним из родителей своей законной обязанности перед собственным ребенком», — подчеркнула блогерша.

Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Оиметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин разошлись в 2023 году после нескольких лет брака. После развода они продолжили вместе воспитывать сына Льва. Родители практикуют формат 50/50: мальчик все равно проводит время с каждым родителем и так же бывшие делят финансы в его обеспечении.

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