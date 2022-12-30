Даша Квиткова рассекретила дорогой подарок Никите Добрынину на его 30-летие

Блогерша также призналась, что подарит мужу на Новый год.

Сегодня, 30 декабря, ведущий Никита Добрынин отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 30 лет.

День рождения ведущий решил праздновать в ресторане, куда пригласил самых близких ему людей. А первой поздравила Никиту с юбилеем жена. Даша Квиткова подарила любимому умные часы.

"Мне всегда было сложно с подарками, потому что их нужно сразу два – на Новый год и день рождения. В этом году было просто, потому что Никита говорил прямо, что ему нужно. Забрала последние Apple Watch, которые он очень хотел на день рождения", — поделилась Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Кстати, знаменитость даже поспешила успокоить суеверных поклонников. Блогерша отметила, что часы Никита у нее купили за символическую одну гривну.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

На этом подарки не закончились. Даша также вручила мужу торт именинника, на котором красуется надпись "С днем рождения, папа", а также фотография Добрынина с сыном.

Как отметил Никита, в ресторане они празднуют без Льва. Однако вечером супруги вернутся к сыну, и всей семьей будут пробовать торт.

Торт именинника / Фото: instagram.com/kvittkova

Между тем, Даша рассекретила подарок мужу не только на день рождения, но и на Новый год.

"На Новый год к нему приехала целая коробка его любимых брендов: Cole Buxton и Reprezent", – поделилась Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

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