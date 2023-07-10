Даша Квиткова рассекретила, как экс-муж Никита Добрынин поздравил ее с 25-летием

Также блогерша рассказала о самом оригинальном подарке от друзей.

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, как ее с днем рождения поздравил бывший муж, ведущий Никита Добрынин.

9 июля знаменитости исполнилось 25 лет. Многие поклонники Даши интересовались, поздравил ли ее с праздником экс-муж. Блогерша не стала скрывать и честно ответила, что ведущий сделал для нее небольшой подарок. Никита, когда приезжал забирать их сына Льва, подарил Даше букет цветов.

"Никита с утра подарил цветы, когда забирал Левчика к себе", — поделилась Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Сама же Квиткова провела день рождения в кругу друзей. Правда, празднование знаменитость планирует устроить позже, однако близкие не оставили блогершу без подарков. Как призналась Даша, самый оригинальный презент, который она получила, это была лопатка для обуви.

"Лопатка для обуви, которой у меня нет в квартире и я все время забывала ее купить", – рассказала знаменитость.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша тоже сделала сама себе подарок. Вскоре она поедет в Исландию и с сыном отправится на море.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, после развода с Никитой Добрыниным Даше начали приписывать немало романов с разными известными мужчинами. Блогерша недавно честно ответила, действительно ли у нее появился бойфренд.

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