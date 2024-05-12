Даша Квиткова рассекретила, как они с Никитой Добрыниным после развода поделили имущество

Украинская блогерша Даша Квиткова призналась, как с шоуменом Никитой Добрыниным после развода поделила совместное имущество.

Звезда Сети поделилась, что они с экс-влюбвленным пытались сделать все по-честному. В частности, поровну поделили автомобили, квартира досталась Добрынину, а ей – дом. Впрочем, Даша хочет его продать. Все вырученные средства блогерша вложит в квартиру, которая потом достанется их совместному сыну Льву.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мы поделили все поровну. Дом остался мне, а квартира осталась ему. Мы поделили машины. Когда дом продастся, все средства пойдут мне, но у нас есть договоренность с Никитой, на которую мы пошли оба, что как только я продаю дом, я покупаю квартиру Льву. Это будет собственность нашего сына", — рассказала знаменитость в интервью "Неймовірній правді про зірок".

Также Даша Квиткова ответила, был ли шанс спасти брак с Никитой Добрыниным. По словам звезды Сети, их отношения держались на любви. Однако этого оказалось недостаточно. Квиткова поделилась, что пыталась что-то изменить, однако ее усилия оказались напрасными.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Я думаю, что наши отношения держались на любви, но иногда ее недостаточно. Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в какой-то момент поняла, что я больше не могу и не хочу", — добавила блогерша.

Напомним, а вот Владимир Остапчук и Кристина Горняк после развода не смогли мирно поделить совместное имущество и начали конфликтовать на этом фоне. На днях блогерша неожиданно поехала в их общий дом, который шоумен уже начал обустраивать с новой женой.

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