Даша Квиткова рассекретила, как относится возлюбленный Бражко к ее сыну от Добрынина

Владимир Бражко и Даша Квиткова с сыном

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Украинская блогерша Даша Квиткова рассекретила, как относится возлюбленный, футболист Владимир Бражко, к ее сыну.

У знаменитости за плечами есть брак. Блогерша была замужем за ведущим Никитой Добрыниным. У бывших супругов есть общий сын Лев, которому вот-вот исполнится четыре годика.

Даша Квиткова уже познакомилась нового избранника с мальчиком. Это стало понятно из фото, которым знаменитость поделилась в Instagram. На снимке Бражко был изображен со Львом, когда они прогуливались по лесу. Даша Квиткова отметила футболиста и добавила смайлик в виде красного сердца. Итак, можно сделать вывод, что Бражко знаком со Львом, прекрасно к нему относится и у них сложились хорошие отношения.

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Владимир Бражко с сыном Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Отметим, с каких пор Даша Квиткова и Владимир Бражко вместе - точно неизвестно. В СМИ начали сплетничать об их романе еще в начале июня. Парочка не давала никаких комментариев, однако своим поведением намекала, что между ними действительно нечто большее, чем просто дружба. Наконец, по случаю дня рождения Даши Квитковой Владимир Бражко официально подтвердил их роман.