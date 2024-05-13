Даша Квиткова рассекретила, как после разрыва с Добрыниным ходила на свидания и свободно ли ее сердце

Украинская блогерша Даша Квиткова впервые рассказала, как после развода с шоуменом Никитой Добрыниным ходила на свидания, и ответила на упреки, что встречается с женатым мужчиной.

В Сети активно распространялись слухи, что знаменитость закрутила роман с владельцем одного из крупнейших Telegram-каналов Максим Лавриненко, который к тому же женат. Даша призналась, что не знает, откуда распространились эти сплетни, но она никогда в жизни его не видела и с ним не общалась.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я никогда не видела этого мужчину, он никогда не видел меня. Мы не общались ни в Instagram, ни в оффлайне, ни в онлайне. Я вообще не понимаю, как это могло случиться, что я проснулась, а мой ЖК обсуждает то, что я встречаюсь с женатым мужчиной", — заверила блогерша на шоу "Ближче до зірок".

В настоящее время сердце Квитковой свободно. Хотя она признается, что ходила на свидания, но отношений после развода у нее пока что не было. Блогерша убеждена, что сейчас просто нет времени на личную жизнь.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Отношений действительно не было. Были свидания, было такое, что мне кто-то нравился, это правда, но отношений не было. Я недавно разговаривала со своим психологом, она сказала мне, что ты оставила время на работу, сына, на себя, а для личной жизни времени просто нет", – поделилась Даша.

Впрочем, блогерша готова к новым отношениям и хочет построить крепкую семью. Даша Квиткова даже знает, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. В первую очередь будущий возлюбленный знаменитости должен быть амбициозным и чтобы блогерша чувствовала себя рядом с ним защищенной.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я понимаю, что я хочу амбициозного человека, который не стоит на месте и знает, чего хочет. Мне хочется рядом мужчину, с которым я буду чувствовать себя девочкой, буду знать, что я защищена, что я смогу пойти в декрет спокойно и мне не придется вырываться из декрета и бежать работать. Я знаю свои ошибки, которые я совершила в бывших отношениях. Я очень долго это прорабатывала. Мне кажется, что я готова (к новым отношениям – прим. ред.)", - призналась знаменитость.

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как с Никитой Добрыниным поделила общее имущество. Также блогерша призналась, был ли шанс спасти их брак.

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