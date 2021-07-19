Даша Квиткова рассекретила, сколько кило потеряла за 6 дней после родов

Даша Квиткова рассекретила, сколько кило потеряла за 6 дней после родов

Блогерша показала, как выглядит ее фигура.

Жена украинского ведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, которая на прошлой неделе родила первенца, рассекретила, сколько кило потеряла за 6 дней после родов.

В своих Instagram-stories победительница "Холостяка" поделилась, что от рождения Льва похудела на 10 кило. Также молодая мама показала, как выглядит ее фигура.

instagram.com/kvittkova

"Я в бандаже всегда, скинула 10 кило на сегодня. Планирую сбрасывать и дальше, потому что сабе я такой не очень нравлюсь", — сообщила она.

Со своей стороны, Добрынин, который проходил мимо, отметил, что ему очень нравится вид любимой.

instagram.com/kvittkova

Также Даша добавила, что хочет иметь вес, как и до родов — 54 килограмма.

Кроме того, блогерша поделилась, что сегодня прилетают ее родители с отдыха в Хорватии. Новоиспеченные бабушка и дедушка впервые увидят внука.

Рассказала Даша и о первой ноче дома с малышом. По ее словам, она была тяжелой.

"Тяжело-тяжело нам было только в первую ночь, когда мы вернулись из роддома. Я не знаю, чего мы ожидали, но было сложно и мы вдвоем пытались понять, что нужно делать, куда бежать, как успокоить. Сейчас мы 4 дня дома и такой ночи, как первая, больше не было", — отметила Даша.

Напомним, экс-"Холостяк" Никита Добрынин рассказал о партнерских родах. В самый ответственный момент ведущий был рядом с Квитковой.

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