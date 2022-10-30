Даша Квиткова рассказала, как Эдгар Каминский недобросовестно сделал ей пластическую операцию: "Он уехал из-за войны"

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала о своих пластических операциях.

Жена ведущего ЖВЛ Никиты Добрынина призналась, что лечь под нож хирурга ее заставили хейтеры. После участия в шоу "Холостяк", где главным героем был Добрынин, а Даша победила, она получила кучу негативных комментариев по поводу своей внешности. Поэтому, в 23 года, Даша отважилась на операцию. Об этом Квиткова рассказала в интервью Петру Заставному.

"Из-за хейтеров сделала себе ринопластику. Просто представь. Ты живешь себе 20 лет до проекта и у тебя нет комплексов по поводу твоего носа, тебе все нравится. Когда ты начинаешь смотреть на себя в эфире, такая: "О, неплохо". Но потом начинаешь читать комментарии и там… Кстати, нос и десневая улыбка у меня была… Я немного подрезала десна и это тоже из-за хейтеров… Они начали писать: что у нее с улыбкой, скажите ей, чтобы она не улыбалась, что у нее с носом, почему он раздваивается", — вспомнила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Цветкова поделилась, что в 3-летнем возрасте она сломала нос. Ее дедушка, который был хирургом, вправил ей нос и он немного разошелся.

"Я вот 20 лет живу себе, меня все устраивает. И я начинаю видеть эти комментарии, ты невольно начинаешь за собой замечать эти вещи, про которые они пишут. Я начала смотреть в зеркало, улыбаться и я действительно начала видеть, что у меня какая-то не такая улыбка. Я смотрю в зеркало и вижу, что что-то с носом не то. Я три года, после программы, как она уже вышла, прожила с тем, что я постоянно смотрела на себя и постоянные эти мысли, что что-то не так", – откровенно призналась Даша.

В конце концов, блогерша решила, что нужно подкорректировать внешность и обратилась к экс-мужу певицы Славе Каминской, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

"Я пошла к этому Эдгару. Он говорит: "Операция супер легкая". Он не менял мне форму носа, он просто соединил эти хрящи, которые разошлись, когда я сломала нос. Думаю, почему нет, просто соединить, синяков никаких нет, швы внутри. Сделаю себе. Я никого не знаю, знаю только Эдгара, иду к нему. Он медийный и он бывший муж подруги Никиты, поэтому я знала только его из врачей", — объяснила выбор врача Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, признается Квиткова, после операции она полгода смотрела на себя в зеркало и очень сожалела, что решилась на хирургическое вмешательство. Которое, кстати, стоило сумасшедших денег. Сколько Даша заплатила, она не сказала, но неоднократно подчеркнула, что ценник у Каминского очень высокий. Сейчас, говорит Даша, она уже привыкла к своему новому носу. Тем более, ямочка на носу, от которой она поначалу хотела избавиться, вернулась назад:

"Первые полгода, когда нос заживал, он был совсем другой формы. Я адекватно понимаю, что то, что я ему заплатила, это ту мач. И я за эти средства рассчитывала на какое-то нормальное отношение. Сейчас у меня разные ноздри, хотя он начинает мне рассказывать, но это было у вас до операции.Я говорю: "Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но ведь я оплатила операцию и операция прошла". Когда я делала операцию, я забирала эту ямку, он делает операцию, он видит что могут быть разные ноздри", — рассказала о своем опыте с Каминским Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Когда же блогерша хотела обратиться к хирургу с просьбой посмотреть на ее нос, в клинике ей ответили, что врач уехал из страны:

Эдгар Каминский / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Началась война, я увидела, что он уехал. Я пишу администратору: "У меня появилась ямка, которую мы убирали, и у меня до сих пор разные ноздри". Хотя тогда он мне говорил, конечный результат вы увидите через полгода, когда сойдет отек. И мне отвечают, что Эдгара сейчас нет в стране, когда он вернется – неизвестно и мы ждем. Я написала в начале полномасштабного вторжения. Прошло полгода, я им пишу, что я жду. И администратор мне говорит: "Эдгар сейчас в Италии, поэтому, если вы хотите попасть к нему на консультацию, вы можете приехать в Италию". То есть, я заплатила дох*я и теперь мне нужно оплатить самой себе билет, отель, и приехать к Эдгару, чтобы он исправил то, за что я уже зплатила? Просто ж я уже заплатила эти деньги, я хочу к себе нормального какого-то отношения. Я заплатила дох*ра, и не получила того, чего хотела. Они говорят, что он не вернется, пока это все не стихнет. Но неизвестно, когда это все закончится", — отметила Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что это уже не в первый раз, когда знаменитость жалуется на работу Эдгара Каминского. Так, в 2020 году экс-"ВИА Гра" Миша Романова рассказывала, что делала у Каминского маммопластику. Как выяснилось, певица легла под нож хирурга на 16 неделе беременности. Романова не знала о своем интересном положении, а врач отнесся к этому небрежно.

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