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Даша Квиткова рассказала, как похудела через год после родов: "Цифра, которую видела до беременности"

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Даша Квиткова рассказала, как похудела через год после родов: "Цифра, которую видела до беременности"

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Жена Никиты Добрынина во время родов набрала 30 кг.

Блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками, что наконец-то смогла увидеть на весах вожделенные цифры.

В прошлом году жена Никиты Добрынина родила телеведущему сына Льва. После родов Даша пыталась сбросить лишние килограммы и возвратиться к текущему весу.

В сторис в Instagram Квиткова рассказала, что сейчас уже весит так же, как и до беременности. Также блоггер призналась, что никакого секрета в ее методах похудения нет.

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"Сегодня я на весах увидела ту же цифру, которую видела до беременности — 53 килограмма. Секрета нет, это тупо стресс и отсутствие аппетита. Думаю, сейчас такое у многих" — написала Квиткова.

Напомним, что на днях Даша Квиткова натолкнулась на хейт со стороны пользователей Сети из-за того, что с семьей они отправились на отдых в Карпаты.

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Дата публикации
Просмотры
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