Даша Квиткова рассказала, как распределяет семейный бюджет с Никитой Добрыниным

Жена шоумена Никиты Добрынина, блоггерша Даша Квиткова, рассказала о том, как в их паре распределяется семейный бюджет.

В Instsgram поклонники супругов поинтересовались, просит ли жена ведущего у него деньги. Как поделилась Даша, она обеспечивает свои потребности сама.

"Я самостоятельно зарабатываю достаточно. Так сложилось, что за все наши годы отношений, я даже карточку у Никиты не просила, чтобы не пользоваться его деньгами. Если он что-то хочет, он это делает самостоятельно, без моих просьб. А посмотрите на меня, как можно не хотеть сделать мне приятное?", – ответила Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Однако все бытовые вопросы и обслуживание автомобиль любимой взял на себя именно Добрынин.

"Никита полностью занимается финансированием моей машины, домом — мы 50 на 50, генератором, бензином и всем тем, что он забрал на себя, как мужчина. Иногда сам сбрасывает мне деньги на карточку, потому что не знает, что у меня там по счетам", – рассказала Квиткова.

Также у супругов есть общий бюджет на отдых или общие мечты, к которому они вместе добавляют средства.

"У нас есть папка, куда мы забрасываем все наши "хотелки". Если хотим сделать приятно, или какой-нибудь праздник — всегда знаем, что дарить друг другу, поэтому "просить" нет нужды", — добавила Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

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