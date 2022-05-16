Даша Квиткова рассказала, как с сыном возвращалась в Киев: "Мы были в ужасе"

Даша Квиткова рассказала, как с сыном возвращалась в Киев: "Мы были в ужасе"

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая в начале марта вместе с сыном уехала на запад Украины, решила вернуться в Киев.

Дорога домой оказалась нелегкой. Знаменитости, которую забрал из Ивано-Франковска муж Никита Добрынин, пришлось пройти ряд испытаний.

Сначала Даша забыла забрать все документы, так что пришлось возвращаться за ними. На это ушло немало времени, ведь супруги уже успели преодолеть довольно значительный отрезок дороги.

"Сначала мы уехали, а через 2:30 часов вспомнили, что забыли сумки с документами", – вспомнила Даша.

Даша Квиткова рассказала о нелегкой дороге домой / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, на этом неприятности не закончились. Когда Даша с Никитой уже приехали домой, все двери были заперты, а ключей у них не было.

"Мы приехали домой и поняли, что дом закрыт на другие замки, и нам пришлось ехать на другой конец города и возвращаться. Ехали назад во время комендантского часа, и на каждом блокпосте нас допрашивали и смотрели вещи", — написала Квиткова.

Даша Квиткова рассказала о нелегкой дороге домой / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, для Даши было трудно из-за того, что пришлось увидеть во время дороги. Они проезжали мимо сожженных танков, взорванных мостов, видели сгоревшие дома. Как призналась Даша, жутко это видеть своими глазами.

"Мы ехали мимо Житомирской трассы, видели все, что сгорело, взорвавший мост, взорванные танки. Ничего не снимали, потому что мы просто были в ужасе. Были на глазах слезы и мурашки холодные по телу. Это просто какой-то ад на земле", – поделилась эмоциями Даша.

Даша Квиткова рассказала о нелегкой дороге домой / Фото: instagram.com/kvittkova

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