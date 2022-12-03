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Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе: "Ничего так не боюсь, как этого"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
643
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова рассказала о своем самом большом страхе: "Ничего так не боюсь, как этого"

Даша Цветкова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блоггерша поделилась чувствами.

Жена ведущего Никиты Добрынина, блоггерша Даша Квиткова, рассказала о своих величайших страхах во время войны.

В своем блоге знаменитость ответила на вопросы своих поклонников, которые поинтересовались, с какими переживаниями сталкивается Даша. В сторис в Instagram Квиткова призналась, что очень переживает за свою семью и не хочет потерять их.

"У меня страх остаться без родных, без семьи, не увидеть их, не услышать их смех и голоса, не почувствовать больше их тепла и объятий", — написала блогерша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Даша отметила, что так волнуется за свою семью, ведь считает, что семья – это самое главное в жизни каждого человека.

"Я больше всего на свете хочу, чтобы мои родные были в безопасности и здоровы. Семья — это самое главное, что у нас есть. Ничего так не боюсь, как этого", — добавила Квиткова.

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, планируют ли они с мужем второго ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
643
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