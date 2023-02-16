Даша Квиткова рассказала об отношениях с Добрыниным после расставания: "Может приехать домой, когда хочет"

Украинская блогерша Даша Квиткова пообщалась с поклонниками и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют.

В частности, фаны знаменитости очень озабочены тем вопросом, продолжает ли Даша общаться с экс-супругом, ведущим Никитой Добрыниным после расставания.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Как отметила блогерша, они с Никитой часто созваниваются и главной темой разговора для них является воспитание общего сына, 1,7-летнего Льва.

"Мы в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Так что по поводу каких-то дальнейших действий мы звоним друг другу. Да, общаемся касательно нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет увидеть ребенка, когда я есть и мы нормально разговариваем", — прокомментировала Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Блогерша также ответила фанам, что вместе с Никитой они никуда не ходят. Также Квиткова призналась, находится ли ее сердце в активном поиске:

"Мое сердце никого, ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я просто наслаждаюсь, уделяю время себе и сыну. Занимаюсь своими интересами, своей работой", – прокомментировала знаменитость.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, ранее виканская жрица, таролог Елена Кузьмич, ежедневно делающая прогноз на ТСН.ua, сделала таропрогноз по картам об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Елена посмотрела, были ли измены в отношениях Даши и Никиты, появился ли на горизонте у кого-нибудь из эксов новый партнер и будут ли они снова вместе.

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