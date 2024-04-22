Даша Квиткова резко отреагировала на слова экс-мужа Добрынина о ее "невзаимности чувств"

Блогерша также призналась, видятся ли они с экс-мужем для обсуждения воспитания сына.

Украинская блогерша Даша Квиткова прокомментировала выражение экс-мужа, ведущего Никиты Добрынина о том, что она была "невзаимной в чувствах" во время их отношений.

Так, раньше Никита на шоу "Пісня мого життя" рассказывал, что он почувствовал угасание любви экс-жены к нему. Впрочем, Даша отрицала такую позицию и ответила, что до последнего была отдана своим чувствам влюбленности и тоже своими действиями пыталась спасти брак.

"Интересно, что Никита такое рассказывал... Потому что со своей стороны могу сказать, что я тоже боролась за эти отношения до последнего. Но трудно бороться за отношения, когда чувства исчезают. Я когда разводилась, у меня еще чувства были. Впрочем, бывает так, что ты любишь человека, но понимаешь, что вместе вы больше не можете быть", - заинтриговала знаменитость в интервью "Люкс ФМ".

Никита Добрынин и Даша Квиткова с их сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Кроме того, блогерша отметила, что с Никитой их фокус внимания теперь исключительно на сыне Льве и его дальнейшем воспитании. В настоящее время пара нигде не пересекается, но общается дистанционно.

"Мы работаем над тем, чтобы быть хорошими родителями для нашего сына и над тем, чтобы коммуникировать спокойно и нормально. У нас это получается. Возможно, в будущем, когда пройдет очень много времени, мы дойдем до того, чтобы встречаться и обсуждать личные моменты. Никто не знает. Пока мы просто родители для нашего сына и мы стараемся для него", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Даша Квиткова отреагировала на слухи, что "закрутила роман" с состоятельным женатым мужчиной.

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