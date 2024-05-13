Даша Квиткова резко ответила на упреки, что похудела на 32 кило благодаря лекарству для диабетиков

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая раньше откровенно рассказывала о своих свиданиях, ответила на упреки, что похудела на 32 кило благодаря лекарствам для диабетиков.

Среди мировых звезд ныне стал популярен такой препарат, как "Оземпик". Он предназначен для диабетиков, однако селебрити его используют, чтобы похудеть. Дашу Квиткову тоже обвиняли в этом, мол, на 32 кило было бы сложно похудеть за краткий промежуток времени только благодаря спорту и правильному питанию.

Даша Квиткова

Впрочем, в программе "Ближче до зірок" Квиткова опровергает все упреки. Блогерша уверяет, что такого потрясающего результата она действительно достигла благодаря правильному питанию и спорту, кстати, знаменитость занимается в зале 4-5 раз в неделю. Даша также отметила, если бы она употребляла препарат для диабетиков, то просто не имела бы сил на изнурительные тренировки.

"Если бы это был только этот препарат, я бы ничего не делала, потому что у меня бы сил не было делать те упражнения, которые я делаю. Единственное, за что я благодарю свое похудение и то, как я привела себя в порядок, это поблагодарить можно только питанию и спортзалу", — прокомментировала блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова призналась, как они с ведущим Никитой Добрыниным после развода делили общее имущество. Также блогерша ответила, был ли шанс спасти их отношения.

Читайте также: