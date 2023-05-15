Даша Квиткова с едва прикрытой грудью позагорала на пляже во Флориде

Украинская блогерша Даша Квиткова отправилась в путешествие в Соединенные Штаты.

В Америке она планирует провести время в компании своей подруги, с которой они не виделись больше года, и отдохнуть от будничных дел. Поэтому сразу после приезда Даша отправилась на пляж.

В сторис в Instagram экс-супруга Никиты Добрынина показала, как наслаждается палящим солнцем и океанским бризом на побережье во Флориде. На фото блогерша без стыда продемонстрировала тонкую талию и упругие ягодицы

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Для отдыха Квиткова выбрала черное мини-бикини, открывшее ее подтянутую стройную фигуру. Верхнюю часть купальника блоггерша завязла так, что она едва прикрыла ее грудь.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Как рассказала Даша, пока она будет находиться в США, ее годовалый сын будет вместе с бабушкой. Это впервые, по словам Квитковой, когда она так надолго оставила сына самого.

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