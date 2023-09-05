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Даша Квиткова с обнаженной спиной взбудоражила воображение фанов чувственной фотосессией

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
692
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова с обнаженной спиной взбудоражила воображение фанов чувственной фотосессией

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Звезда поделилась хорошими фото.

Украинская блогерша Даша Квиткова взбудоражила воображение поклонников кадрами из новой фотосессии.

Бывшая жена шоумена Никиты Добрынина продемонстрировала чувственный образ на новых фотографиях в Instagram.

Даша выбрала для фотосессии полупрозрачное черное платье с длинными рукавами, которые надела на обнаженное тело. Пикантности образу добавил большой разрез на спине, открывший хрупкую фигуру блоггерши.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша выгнулась на камеру, сидя к ней спиной, и продемонстрировала свою женственность в кадре. Особый шарм фотографиям придал черно-белый фильтр.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Своими ступнями ты встал мне на ноги, прижав их к земле, и возжелал, чтобы я встала. И я встала", — написала под подборкой фото Квиткова.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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Дата публикации
Просмотры
692
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