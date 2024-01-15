Даша Квиткова с семьей показалась на отдыхе за границей и рассказала о поездке

Блогерша поделилась, как ее 2-летний сын вел себя во время долгой дороги.
Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова поделилась с поклонниками кадрами из экзотической страны.
В своем фотоблоге знаменитость призналась, что не выходила на связь с поклонниками из-за желанного отпуска. Даша улетела за границу с семьей, впрочем, куда именно не призналась. Однако из контента становится понятно, что блогерша оказалась в теплой стране.
"Я мечтала об этой поездке с сыном и родными, поэтому сейчас просто ловлю моменты и оставляю их в памяти", - написала Квиткова.
Вместе с близкими Даша наслаждается морскими волнами и солнечными ваннами. А в первый вечер они оказались на побережье, где рассматривали крабов и остальных морских жителей на песке.
К тому же Даша поделилась, как ее сын вел себя во время поездки. В частности, их переезд длился почти трое суток. На украинской границе они простояли четыре часа. По словам, блогерши 2-летний Лев в пути был спокойным и лишь иногда капризничал.
Также знаменитость в последний день отдыха поделилась планами на будущее. Так она с сыном улетит еще на несколько дней к ее маме, а затем вернется в Киев.
Напомним, недавно Даша Кацурина со своим избранником Владимиром Дантесом и детьми также уехали на отдых. Правда, они оказались в заснеженной Полтавской области и показали, как пролетели их дни с детьми.
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