Даша Квиткова с семьей показалась на отдыхе за границей и рассказала о поездке

Блогерша поделилась, как ее 2-летний сын вел себя во время долгой дороги.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова поделилась с поклонниками кадрами из экзотической страны.

В своем фотоблоге знаменитость призналась, что не выходила на связь с поклонниками из-за желанного отпуска. Даша улетела за границу с семьей, впрочем, куда именно не призналась. Однако из контента становится понятно, что блогерша оказалась в теплой стране.

"Я мечтала об этой поездке с сыном и родными, поэтому сейчас просто ловлю моменты и оставляю их в памяти", - написала Квиткова.

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Вместе с близкими Даша наслаждается морскими волнами и солнечными ваннами. А в первый вечер они оказались на побережье, где рассматривали крабов и остальных морских жителей на песке.

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

К тому же Даша поделилась, как ее сын вел себя во время поездки. В частности, их переезд длился почти трое суток. На украинской границе они простояли четыре часа. По словам, блогерши 2-летний Лев в пути был спокойным и лишь иногда капризничал.

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Также знаменитость в последний день отдыха поделилась планами на будущее. Так она с сыном улетит еще на несколько дней к ее маме, а затем вернется в Киев.

Даша Квиткова на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Кацурина со своим избранником Владимиром Дантесом и детьми также уехали на отдых. Правда, они оказались в заснеженной Полтавской области и показали, как пролетели их дни с детьми.

Читайте также: