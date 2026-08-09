Даша Квиткова сделала мучительное признание о предательстве: "У меня как будто землю выбили из-под ног"

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала о сложном периоде в своей жизни и призналась, что столкнулась с предательством со стороны людей, которым годами безоговорочно доверяла.

Последний месяц для блогерши оказался непростым. Несмотря на активность в соцсетях, ей совсем не до веселья. Квиткова сейчас отдыхает с сыном в Анталии. Она продолжает публиковать снимки из Турции. В то же время за пределами соцсетей переживает серьёзный кризис. Причиной стали люди из её ближайшего окружения.

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«Сегодня я могу признаться вам, что последний месяц я живу в эмоциональном хаосе, я не могу с этим справиться, и мне действительно тяжело. Я переживаю кражу денег, полный хаос и беспорядок в работе, который мы сейчас пытаемся уладить, многолетнюю ложь за спиной», — пояснила Квиткова.

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Пост Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

По словам блогерши, больше всего её поразило не только то, что она стала жертвой обмана, но и продолжительность этой истории. Квиткова годами не допускала мысли, что люди, которых она считала своими, могут поступать против неё. Теперь ей приходится переосмысливать своё доверие и переживать последствия сложившейся ситуации. В то же время Даша не хочет представлять свою историю как жалобу.

«Я не жалуюсь, это мой урок, потому что где-то в глубине души я действительно считаю, что это моя вина — я ведь доверяла так сильно, что даже не могла представить себе ничего плохого. Поэтому сейчас я переживаю все свои эмоции: гнев, отрицание, слёзы, а примирение ещё не наступило. Да, в этом вопросе я оказалась слабой — и у меня как будто выбили почву из-под ног. Но я знаю, что обязательно всё наладится».

Квиткова также подчеркнула, что не считает слабостью способность признать собственное состояние. Наоборот, она убеждена: иногда больше всего сил требуется именно для того, чтобы честно сказать себе — ты больше не справляешься.

Напомним, ранее Даша Квиткова порадовала поклонников фотографиями с 5-летним сыномв Турции и продемонстрировала стройную фигуру.

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