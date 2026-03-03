- Дата публикации
Даша Квиткова сделала неожиданное признание о своем состоянии на фоне слухов о беременности
Блогер-миллионик отреагировала на сплетни о беременности и рассекретила, в каком она сейчас состоянии.
Украинская блогерша Даша Квиткова, за жизнью которой следят почти два миллиона подписчиков, наконец отреагировала на волну слухов о возможной беременности.
Последние месяцы в Сети активно обсуждали ее исчезновение из спортзала и изменения в ритме жизни, поэтому инфлюенсер решила расставить все точки над «і».
В своем Instagram она опубликовала фото из тренажерного зала и сообщила, что возвращается к занятиям после длительной паузы:
«Сегодня у меня произошло возвращение в зал. Пока вы писали мне, что я беременна и забросила тренировки, я просто пыталась восстановить свое здоровье и дефицит железа», — объяснила Даша.
Блогер призналась, что пауза длилась почти полгода — врачи временно запретили ей любые физические нагрузки.
«Перерыв был огромный. Около полугода мне нельзя были физические нагрузки. И возвращаться очень тяжело, но как хорошо, что мышцы помнят. Назад к любимому», — поделилась она.
Квиткова не скрывает: после такого тайм-аута телу непросто снова входить в ритм. Однако она настроена решительно — говорит, что давно ждала момента, когда сможет вернуться к активности без вреда для здоровья.
Более того, блогерша задумалась над новым вызовом для себя, хотя ранее она неоднократно признавалась, что терпеть не может бег, теперь готова изменить отношение:
«А еще я подумала начать бегать. При том, что я ненавижу бег, но может на какой-то беговой марафон подготовиться и проверить свои силы?» — пошутила Даша.
Квиткова четко дала понять: никакой беременности нет, а изменения в ее графике были связаны исключительно со здоровьем. И похоже, теперь подписчиков ждет новый спортивный этап в жизни блогера.
