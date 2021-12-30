Даша Квиткова сделала пластическую операцию и показалась с тейпами на носу

Знаменитость объяснила, какая у нее была необходимость обратиться к хирургу.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова призналась поклонникам, что отважилась на пластическую операцию.

Об этом знаменитость сообщила на странице в Instagram. Даша рассказала, что операция проходила на носу и показалась с тейпами. Как выяснилось, вмешательство хирурга было не прихотью, а необходимостью.

instagram.com/kvittkova

"У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Не раз вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было. И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой", — объяснила Квиткова.

Операцию блогерше делал известный пластический хирург, экс-муж певицы Славы Каминской Эдгар Каминский. Он объяснил, почему эту ямку на носу опасно заполнять:

Даша до операции / instagram.com/kvittkova

"Колоть эту зону филлером наполнителем крайне опасно, так как попав в сосуд вы можете нарушить кровоснабжение, также филлер разрушает связку в носу которая отвечает за эластичность и подвижность. Пообщавшись, мы приняли правильное совместное решение - мы не меняем облик, мы не меняем пропорции, мы меняем блики и углы кончика чтобы он выглядел гармоничным и натуральным. Поэтому сразу хочу сказать, что окружающие, подписчики не заметят разницы, но Дарья будет, я надеюсь, довольна", — сказал в свою очередь Каминский.

Квиткова подтвердила слова хирурга, что нос ей не дробили, визуально он не изменился, а форма осталась та же.

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