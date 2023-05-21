Даша Квиткова со слезами на глазах показала, как в Америке осуществила свою давнюю мечту

Украинская блогерша Даша Квиткова на днях приехала в США не только для того, чтобы встретиться с подругой, но и для того, чтобы осуществить свою давнюю мечту.

Глядя американские фильмы и сериалы, знаменитость тоже всегда хотела своими глазами увидеть Нью-Йорк и почувствовать его атмосферу. И вот Даше представился такой шанс.

Во время своего путешествия Квиткова посетила "большое яблоко", как еще называют Нью-Йорк, и прогулялась по улицам, которые часто видела по телевизору. Эмоциями от поездки она поделилась в Instagram-stories.

"Ущемни меня, потому что я сплю", — не поверила своим глазам Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Для блогерши встреча с большим городом стала очень эмоциональной, местами Даша даже не могла сдержать слезы от счастья.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я просто не могла удержать слезы, потому что не могла поверить своим глазам. Жизнь удивительна. У меня внутри все дрожит, дыхание тяжелое, подступают слезы от всего, что вижу", — поделилась Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Эта поездка, по словам звезды, дала ей понять, что сейчас в своей жизни она движется в правильном направлении.

"Я в шоке! Меня кроет мурашками и мне тяжело дышать, но я сейчас чувствую, что нахожусь в правильном месте, что не могло быть по-другому, а сколько еще будет", — поделилась эмоциями блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Читайте также: