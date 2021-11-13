Даша Квиткова топлес похвасталась похудевшей фигурой через четыре месяца после родов

Даша Квиткова топлес похвасталась похудевшей фигурой через четыре месяца после родов

Знаменитость вместе с семьей отдыхает в Египте.

Жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – активно пытается вернуть свою идеальную форму после родов.

К слову, ее усилия не напрасны. Знаменитость изрядно похудела. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Даша предстала перед камерой топлес и в штанах. Она поделилась, что штаны стали свободно сидеть на ней.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova

"Я летела в Турцию, и эти штаны меня обтягивали, а сейчас есть свободное место", – говорит знаменитость.

Кстати, на видео вместе с ней позировал и Никита. Он руками прикрыл пикантные места жены.

Даша Квиткова отдыхает в Египте / instagram.com/kvittkova

Отметим, недавно Даша вместе с мужем и 4-месячным сыном ездила отдыхать в Турцию. Сейчас же звездные супруги отправились в Египет.

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