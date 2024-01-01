Даша Квиткова удивила сходством своего сына с известным актером из фильма "Один Дома"

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова ошеломила кадрами своего 2-летнего сына Льва от шоумена Никиты Добрынина и показала его сходство с актером Маколеем Калкиным.

В своем фотоблоге Даша разместила серию фотографий, сделанных с сыном в новогоднюю ночь. В частности, она позирует с Львом на фоне елки и нежно обнимает его. Мама и сын выглядят счастливо в ожидании праздника.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

В сторис знаменитость запостила еще несколько портретов себя и сына. Смешным оказался кадр, где мальчик примерил на себя образ врача. Лев надел игрушечные желтые очки и стетоскоп.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

К тому же Квиткова в своих сторис вместе с фотографиями сына опубликовала несколько фото актера из фильма "Один дома" Маколея Калкина. Таким образом блогерша сравнила их внешность. На коллаже видно, насколько 2-летний Лев похож на знаменитость.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно редакция ТСН.ua показывала, как изменились актеры из фильма "Один дома" за это длительное время. Что случилось с главными звездами из фильма "Один дома" – читайте в материале.

Читайте также: