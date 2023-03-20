Даша Квиткова умилила трогательными фото с маленьким сыном: "Ты показал мне другой мир"

Украинская блогерша Даша Квиткова восхищала поклонников фотографиями с годовалым сыном Львом.

Кадрамы по трогательной фотосессии знаменитость поделилась в Instagram. Под подборкой фотографий с сыном Квиткова написала нежные строки, в которых обратилась к Льву и рассказала, как сильно он изменил ее жизнь.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

"Ты пришел в мою жизнь и перевернул его с ног на голову. Ты показал мне какой я могу быть. другой. сильной. смелой. отважной. неподвластной. было — я могу смотреть ему прямо в глаза и его одолею. Ты показал мне, что я могу все и меня не сломать. Ты показал мне другой мир. Счастлива быть твоей мамой", — написала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Даша Квиткова воспитывает сына от украинского телеведущего Никиты Добрынина. Пара была в браке почти три года, о середине января 2023 года они объявили о том, что они не вместе.

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