Даша Квиткова в бикини похвасталась стальным прессом и подтянутой фигурой: "Я набрала вес"

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова показала стройную и подтянутую фигуру в бикини.

Знаменитость в Instagram-stories похвасталась своими купальниками. Даша продемонстрировала бикини цвета мокко, которое подчеркнуло ее стальной пресс и тоненькую талию.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Квиткова продефилировала в сплошном купальнике лилового цвета. Купальный наряд удачно подчеркнул стройные ножки блогерши.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Между тем некоторые поклонники заметили, что Даша набрала вес. Как объяснила сама Квиткова, у нее появилось больше мышц, а это не лишние килограммы.

"Я действительно набрала вес. Это мышцы, над которыми я работаю в зале. Я очень кайфую от качества тела", — прокомментировала знаменитость.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно блогер Богдан Беспалов распространил сплетни, что Даша Квиткова изменяла Никите Добрынину и крутит роман с известным украинским продюсером. Блогерша недавно прокомментировала, действительно ли это так.

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