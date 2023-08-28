Даша Квиткова в Киеве попала в серьезное ДТП с пострадавшими – видео, фото

Украинская блогерша Даша Квиткова за рулем элитного автомобиля попала в ДТП, где есть пострадавшие.

Об этом рассказала знаменитость в Instagram-stories. По словам блогерши, она ехала к подруге в роддом. Однако по дороге за рулем Lexus попала в ДТП на перекрестке с участием трех авто.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: tsn.ua

"Вчера (27 августа – прим. ред.) для меня был сложный день. Я попала в свое первое в жизни ДТП, когда ехала в роддом на выписку к Тане. Итак, главное — все участники ДТП живы. В ДТП задействованы три авто, я поворачивала на перекрестке и мне в сторону Lexus, за которым я была за рулем, въехало две машины: Mustang и Tesla", — поделилась блогерша.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова поделилась, что все участники ДТП чувствуют себя хорошо, кроме одной девушки-пассажирки. Она утверждает, что у нее травма руки. Сейчас Даша ждет результата медицинского обследования. Если действительно у девушки травмы, она готова взять на себя ответственность и выплатить компенсацию.

Блогерша Даша Квиткова попала в аварию с пострадавшими на элитном авто

"Жалоб на самочувствие у всех участников ДТП не поступало, кроме девушки-пассажирки одного из автомобилей, которая настаивала на выплате ей денежной компенсации на месте, из-за возможного полученного ушиба руки (мы еще ждем результатов медицинского обследования). Если я заплачу, она готова забрать свое заявление. Я никогда не решаю вопрос деньгами или отмазыванием. Я всегда честна с собой, с вами и в любых отношениях, особенно правовых. Я никому не грубила и не говорила некорректно", — говорит блогерша.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша подтвердила, что автомобиль у нее действительно был на тест-драйве и у нее есть все необходимые на него документы, которые она предоставила представителям полиции.

"Автомобиль был у меня на тест-драйве, поэтому я сразу вызвала представителей Lexus и мы предоставили все документы сотрудникам полиции. Напоследок, хочу обратить внимание — я, как и другие участники ДТП, готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов. Все обстоятельства происшествия официально были зафиксированы полицией. Потому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности, из-за того, что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Mustang, не является правдой.", — добавила Даша.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Читайте также: