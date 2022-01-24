Даша Квиткова в купальнике показала фигуру с разных ракурсов через полгода после родов

Блогерша поделилась пляжными фото.

Жена украинского телеведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – вместе с любимым и маленьким сыном продолжает отдыхать на Сейшелах.

Пол года назад у пары родился первенец – сын Лев. Блогерша решила показать, какая у нее фигура в купальнике через 6 месяцев после родов. На фото, которые избранница шоумена опубликовала в своем Instagram, Даша позировала на фоне океана в оригинальном черном купальнике.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Также Квиткова показала животик, повернувшись к камере боком.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

В посте блогерша призналась, что сомневалась, что успеет восстановить хоть немного фигуру и влезть в купальник.

"Фото в купальнике — done. Хотя надежды у меня было мало, что это случится", — написала она.

В ответ фолловеры заверили, что девушка выглядит непревзойденно.

Дашенька, у вас прекрасная фигура

Когда у человека есть душа, фигура это второстепенно!!! А вы не обделены ни первым, ни вторым

Вы красавица, как и Настя Каменских, это такая порода женщин, которым круто в любом весе

Не стоит стесняться, потому что фигура супер, и вернулись в форму вы тоже очень быстро... Так держать

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