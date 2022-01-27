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Даша Квиткова в купальнике полежала на песке, выпятив аппетитные ягодицы

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Даша Квиткова в купальнике полежала на песке, выпятив аппетитные ягодицы

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Знаменитость похвасталась красивой фигурой.

Жена украинского телеведущего Никиты ДобрынинаДаша Квиткова – долгое время после родов не показывала свою фигуру.

Знаменитости не нравилось то, что она набрала лишние кило. Впрочем, во время отдыха с мужем и сыном на Сейшелах звезда Сети перестала скрывать свои формы.

Даша Квиткова в купальнике / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова в купальнике / instagram.com/kvittkova

К слову, на странице в Instagram Даша опубликовала фото, на котором изображена в черном сплошном купальнике. Квиткова лежала на песке, выпятив на камеру свои аппетитные ягодицы.

Даша Квиткова в купальнике / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова в купальнике / instagram.com/kvittkova

"Никто, кроме тебя", — поэтически подписала снимки звезда Сети.

Кстати, сами фотографии тоже очень атмосферные. Похоже, Даша позировала перед камерой во время заката Солнца, оранжевые лучи которого отражались в Индийском океане.

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