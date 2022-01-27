Даша Квиткова в купальнике полежала на песке, выпятив аппетитные ягодицы

Знаменитость похвасталась красивой фигурой.
Жена украинского телеведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – долгое время после родов не показывала свою фигуру.
Знаменитости не нравилось то, что она набрала лишние кило. Впрочем, во время отдыха с мужем и сыном на Сейшелах звезда Сети перестала скрывать свои формы.
К слову, на странице в Instagram Даша опубликовала фото, на котором изображена в черном сплошном купальнике. Квиткова лежала на песке, выпятив на камеру свои аппетитные ягодицы.
"Никто, кроме тебя", — поэтически подписала снимки звезда Сети.
Кстати, сами фотографии тоже очень атмосферные. Похоже, Даша позировала перед камерой во время заката Солнца, оранжевые лучи которого отражались в Индийском океане.
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