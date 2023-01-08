Даша Квиткова в мини-платье похвасталась фигурой в новом весе: "Сегодня весы меня удивили"

Жена Никиты Добрынина, блогерша Даша Цветкова, похвасталась стройной фигурой в новом весе.

В своем Instagram Даша рассказала поклонникам, что после родов наконец-то увидела на весах желанный вес. В период беременности блоггер весила 83 килограмма, а сегодня впервые увидела отметку в 48.

"Извините, не могу не выпендриваться, потому что я сама в шоке, что у меня такой классный вид после своих 83 кг", — сразу предупредила фанатов Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блоггерша добавила фотографии в черном мини-платье и показала длинные ножки и стройную талию. Однако, по словам жены ведущего, такой результат она получила не благодаря тренировкам и питанию, а после сильного стресса.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Сегодня весы меня удивили. Я впервые за свою взрослую, сознательную жизнь вешу 48 кг. Это уже не мой способ питания или спорт, это чисто мои нервы дают о себе знать. Мне нравится, какой я имею вид, но я могу пощупать свою печень и это меня не очень радует", – поделилась Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Читайте также: