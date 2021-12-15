Даша Квиткова в мини-свитере похвасталась результатами диеты после родов

Блоггерша рассказала, как ей удается выглядеть так хорошо.

Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блоггерша Даша Квиткова порадовала фанов новым красивым фото.

На странице в Instagram знаменитость запостила кадр, на котором предстает в мини-свитере, высоких носках и с чаем в руках. Как известно, после родов Квиткова активно возвращает свои стройные формы и это ей неплохо удается.

Однако, утверждает Даша, самое главное было – принять себя и полюбить такой, какой она есть.

instagram.com/kvittkova

"Мы порой даже не осознаем, насколько важно любить и уважать, в первую очередь, себя. Я имею в виду безусловную любовь, для которой не нужно похудеть или поправиться, обрести миллионные доходы или популярность. Даже если выполнять весь этот длинный список, всегда будут появляться новые пункты. Это гонка, которая не имеет ничего общего с наслаждением от жизни здесь и сейчас. Чтобы было легче к этому прийти — необходимо подружиться с тараканами в голове и окружить себя любящими людьми. Я ещё не в той форме, к которой стремлюсь, но это не мешает мне чувствовать себя сексуальной и привлекательной. Благодарю за это своего мужа, вас (вы просто взрываете мой директ комплиментами) и себя, в первую очередь. Ведь нельзя обесценивать свои труды и работу, даже если они внутренние. Мы у себя одни. Именно от отношения к себе зависит окружение, возможности и успех.", — отметила Квиткова.

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые стали родителями летом этого года. У супругов родился сын, которого они назвали Львом.

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