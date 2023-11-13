Даша Квиткова в нижнем белье ошеломила стройной фигурой и рассекретила свой вес и параметры

Знаменитость призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова порадовала подписчиков довольно пикантным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в белом нижнем белье. Даша похвасталась стройной, подтянутой и накачанной фигурой. Кроме того, знаменитость рассекретила свой вес и параметры.

Блогерша весит 52 килограмма, это при росте 165 сантиметров. Бюст Даши составляет 86 сантиметров, талия – 61, а бедра – 96.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Однако, как оказалось, на достигнутом Квиткова не собирается останавливаться. Вес Даша сбросила, теперь на очереди у нее новая цель – накачать достаточное количество мышц.

"Сравнивала мою форму: какой я была и какая сегодня. Это разрыв! Шагаем к цели. Мышцы растут", — поделилась блогерша.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк рассекретил свой вес. Исполнителю удалось похудеть на 30 кг.

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