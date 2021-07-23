Даша Квиткова в нижнем белье показала большую складку на животе

Знаменитость очень откровенна с фанами.

Блогер Даша Квиткова, которая 13 июля родила первенца, пообщалась с поклонниками.

Так, знаменитость честно рассказывает фанатам о том, как после родов изменилось ее тело. Более того, Даша даже показывает фигуру через 10 дней после родов в нижнем белье. Сейчас Квиткова весит 69 кг. Несмотря на то, что сама звезда не в восторге от отражения в зеркале, муж Никита Добрынин постоянно ей говорит, что она — прекрасна.

instagram.com/kvittkova

Кроме того Даша показала, что и ее живот пока не в лучшей форме.

"Почему я это показала? Зная, что сейчас это разнесут по всем пабликам и будут перекидывать друг другу. Да потому, что это я. И я не идеальна. И мой животик уйдет, это поправимо, а ядовитые языки останутся с кем-то навсегда. Любите себя и даже не переживайте из-за мнение других людей", — отметила Квиткова.

instagram.com/kvittkova

Даша поделилась, что уже начала приводить свою фигуру в порядок.

"Я не ем булки, сладкое. Через 42 дня я смогу пойти в спортзал и, соответственно, оттуда не вылезать. В день родов весила 82 кг и кричала, что это не правда. Это не мой вес. Вышла из роддома я 75 кг и сейчас у меня 69", — поделилась блогер.

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды и призналась, что ей хотелось разрыдаться от боли.

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