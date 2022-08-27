Даша Квиткова в нижнем белье показала, как кардинально похудела через год после родов

Украинская блогерша Даша Цветкова год назад стала мамой и за время беременности набрала 30 килограммов.

Лишние килограммы очень смущали Дашу Квиткову, и она начала тщательную работу над собой.

Через год после родов знаменитость в Instagram показала своим подписчикам, как изменилась ее фигура. Даша заметно постройнела, что и продемонстрировала в своем фотоблоге.

Блогерша поделилась видео, на котором показала себя сразу после беременности и сейчас. И результат ее изнурительной работы виден невооруженным глазом:

"Я помню, как после беременности мне писали комментарии типа: "Она выглядела раньше более стройной, что с ней произошло" и тд. Но я знала, что мне нужно только время и мое упорство. P.S. хейтеры держите свою стражу", – подписала ролик Квиткова.

Она также рассказала, как именно ей удалось так похудеть. По словам Даши, никаких секретов здесь нет – главное спорт и правильное питание:

"Я не ем сладко, мучного, не ем углеводов (потому что я так хочу, мне так ок. Вас ни к чему не принуждаю). Не ем картошку, макароны. Я ем очень много салатов и белка. В этом себя не ограничиваю, могу большую миску салата спокойно съесть с мясом или рыбой.

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