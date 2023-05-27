Даша Квиткова в платье с обнаженной спиной позировала в женственной фотосессии на пляже

Украинская блогерша Даша Квиткова продолжает делиться увлекательными кадрами из своего путешествия по Соединенным Штатам.

В новой фотосессии, кадрами из которой знаменитость поделилась в Instagram, она предстала в изысканном женском образе.

Даша позировала на пляже в Майами в черном коротком платье с открытой спиной, что придало образу пикантности и сексуальности. Чтобы подчеркнуть свой образ Квиткова не стала выбирать много украшений, а предпочла золотые массивные серьги с изображением женского портрета.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Золотом лита", — лаконично подписала новые фото блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Подписчики не обделили Дашу комплиментами в комментариях под фотографиями: "Шикарная", "Какая вы красивая", "Очень изысканная", "Фото как произведение искусства".

Напомним, что во время своей поездки в США Квиткова осуществила свою заветную мечту, о которой уже рассказала фанам со слезами на глазах.

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