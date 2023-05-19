Даша Квиткова в полупрозрачной тунике с обнаженной грудью повыгиналась на камеру на ночном пляже

Блогерша-миллионница Даша Квиткова привлекла внимание подписчиков кадрами из новой фотосессии.

Фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram. Квиткова показала соблазнительные изгибы на камеру на ночном пляже в Майами.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша позировала на камеру в полупрозрачной красной тунике, а пикантности ее образу придало то, что под наряд Даша не надевала бюстгальтер. Обнаженную грудь она прикрывала руками, а на некоторых фото зарисовала соски в фотошопе.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Как призналась Даша, делать такие кадры ночью было очень холодно, однако результат превзошел все ожидания.

"Муравьи по коже, ночь и сильный ветер, но Маша поймала эти кадры", — подписала подборку блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что на днях Квиткова прилетела в Соединенные Штаты в гости к подруге, с которой не виделась больше года. Во время своего путешествия Даша наслаждается отдыхом у океана и делится с пикантными фанами фото. Так, недавно блогерша показала стройную фигуру в черном монокине.

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