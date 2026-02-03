- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Даша Квиткова в шубке на голое тело в мороз попозировала на крыше многоэтажки: реакция ее жениха
Знаменитость решилась на смелый фотосет.
Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова в шубке на голое тело попозировала на крыше многоэтажки в Киеве.
Знаменитость решилась на смелый фотосет, результатом которого уже поделилась в Instagram. Звезда Сети предстала перед объективом фотокамеры в коротенькой шубке, которую надела на голое тело и не застегивала, тем самым продемонстрировала декольте. Единственное, чем дополнила образ Даша Квиткова, так это черные капроновые колготы. В таком смелом образе блогерша фотографировалась в мороз.
"Это я шурую в школу в мини-юбке и копронках, когда на улице минус 20 и мама не видит", - пошутила блогерша.
На смелый фотосет Даши Квитковой уже успел отреагировать ее жених - футболист Владимир Бражко. Судя по его короткому комментарию, ему очень сильно понравились фотографии возлюбленной.
Напомним, недавно Даша Квиткова поздравляла жениха с днем рождения. Блогерша также посмеялась над их разницей в возрасте.