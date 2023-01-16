Даша Квиткова в тесном корсете и кружевных колготках показала соблазнительные формы после похудения

Жена телеведущего Никиты Добрынина, блоггерша Даша Квиткова, похвасталась фигурой после похудения на 35 килограммов.

Знаменитость устроила дерзкую фотосессию, на которой показала обольстительные формы в черном тесном корсете и кружевных колготках. Образ Квитковой дополнили золотые массивные серьги и стильная прическа в виде локонов.

Видео со съемочной площадки Даша поделилась на своей странице в Instagram.

"Неудержимая", — подписала кадры Квиткова.

Также блоггер поделилась бекстейджем по съемкам и показала, как из девушки в спортивном костюме превратилась в роковую красавицу в откровенном наряде.

"Ангел или демон?", — добавила подпись Даша.

Напомним, что недавно Даша Квиткова рассказала поклонникам, что после родов наконец-то сбросила лишние кило и впервые увидела на весах вожделенную цифру.

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