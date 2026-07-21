Даша Квиткова восхитила нежностью с мужем и сыном и пожаловалась на непростой период

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Украинская блогерша Даша Квиткова сделала эмоциональное признание о непростом периоде в своей жизни и поделилась домашними фотографиями с мужем Владимиром Бражко и пятилетним сыном Львом.

По словам инфлюэнсерши, в последнее время ей пришлось пережить сильное разочарование. Даша утверждает, что узнала о лицемерии человека, которого считала одним из ближайших. Однако в подробности и имена она вдаваться не стала.

«В моей жизни сейчас происходит какой-то трэш. Жизнь мне еще раз показала, что даже самые близкие люди могут врать тебе, улыбаться в лицо, а за спиной желать тебе плохого», — поделилась блогерша.

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Квиткова призналась, что до сих пор не научилась распознавать таких людей и своевременно убирать их из своей жизни. В то же время она обратилась к подписчикам с советом осторожнее с теми, кому доверять сокровенное.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

«В последнее время редко показываю, когда из-за чего-то переживаю. Но вот моя мораль всего этого трешу: попробуйте контролировать, кому вы открываете свои секреты, потому что люди потом поливают вас грязью тем же языком, которым просят об услуге. Я не знаю, клянусь, как фильтровать людей. Кого подпускать к себе, а кого нет. Ибо однажды, как и я, вы можете проснуться и понять, что даже те, кого ты считал своей семьей, могут тебя здорово обмануть», — резко выразилась знаменитость.

Несмотря на непростые переживания, блогер призналась, что сейчас наибольшей поддержкой для нее остаются ближайшие люди — муж Владимир Бражко и сын Лев.

Даша также поделилась теплыми домашними кадрами, на которых они всей семьей проводят время вместе, дурачатся в спальне и наслаждаются уютными моментами. Именно семья, по словам Квитковой, помогает ей обрести внутреннее равновесие и пережить сложный этап жизни.

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Даша Квиткова с семьей / © instagram.com/kvittkova

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