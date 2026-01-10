ТСН в социальных сетях

Даша Квиткова восхитила сладким поцелуем с женихом Бражко на фоне заснеженных деревьев

Парочка устроила импровизированный романтический фотосет.

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова восхитила сладким поцелуем с женихом, футболистом Владимиром Бражко.

Звезда Сети поделилась атмосферными фото в Instagram. Киев очень сильно заснежило. Даша Квиткова решила не упускать возможности и устроила зимний импровизированный фотосет. Блогерша позировала перед объективом фотокамеры в объемной шапке, длинной черной куртке и светлых джинсах. На кадрах знаменитость предстала на фоне заснеженных деревьев.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Рядом с Дашей Квитковой был и ее возлюбленный. Конечно же, блогерша успела и с ним сделать фото. На снимке парочка сладко целовалась и обнимала друг друга. Подписывать кадры блогерша не стала.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Отметим, слухи об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко возникли весной 2025 года. Только летом влюбленные официально подтвердили, что вместе. В сентябре 2025-го футболист сделал предложение блогерше. Говорят, что пара уже и успела заключить брак. Однако сами влюбленные это опровергают. Хотя ранее Даша засветила документы, где у нее была фамилия Бражко, а сам футболист надевает обручальное кольцо.

Напомним, ранее дочь актрисы Елены Кравец восхитила сладкими поцелуями с бойфрендом. Мария встречала Новый год в компании возлюбленного.

