Даша Квиткова восхитила сладким поцелуем с женихом Бражко на фоне заснеженных деревьев
Парочка устроила импровизированный романтический фотосет.
Украинская блогерша Даша Квиткова восхитила сладким поцелуем с женихом, футболистом Владимиром Бражко.
Звезда Сети поделилась атмосферными фото в Instagram. Киев очень сильно заснежило. Даша Квиткова решила не упускать возможности и устроила зимний импровизированный фотосет. Блогерша позировала перед объективом фотокамеры в объемной шапке, длинной черной куртке и светлых джинсах. На кадрах знаменитость предстала на фоне заснеженных деревьев.
Рядом с Дашей Квитковой был и ее возлюбленный. Конечно же, блогерша успела и с ним сделать фото. На снимке парочка сладко целовалась и обнимала друг друга. Подписывать кадры блогерша не стала.
Отметим, слухи об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко возникли весной 2025 года. Только летом влюбленные официально подтвердили, что вместе. В сентябре 2025-го футболист сделал предложение блогерше. Говорят, что пара уже и успела заключить брак. Однако сами влюбленные это опровергают. Хотя ранее Даша засветила документы, где у нее была фамилия Бражко, а сам футболист надевает обручальное кольцо.
