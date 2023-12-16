Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи о романе с экс- "Холостяком" Михаилом Заливако

Украинской блогерше-миллионнице Даше Квитковой уже долгое время приписывают роман с героем 11 сезона "Холостяка", бизнесменом Михаилом Заливако.

Пользователей на такие мысли навеяло то, что знаменитость и бизнесмен часто публикуют фото из одного и того же лифта. Кроме того, когда Даша попала в ДТП, Михаил сразу же приехал на место происшествия. Пара долго воздерживалась от комментариев, однако Квиткова нарушила молчание и призналась, что же между ними действительно происходит.

Даша Квиткова и Михаил Заливако

Блогерша объяснила, что они просто соседи, поэтому и появляются фото с одинаковых локаций. Больше, по словам Квитковой, их не объединяют никакие отношения. Также блогерша призналась, что поклонников у нее есть немало, однако пока что сердце знаменитости свободно.

Даша Квиткова и Михаил Заливако

"Мы с Мишей просто соседи. Просто живем в одном жилом комплексе. Мое сердце не занято. Оно абсолютно свободно. Просто есть мужчины, которым я нравлюсь и которые проявлять ко мне какие-то знаки внимания. Почему нет? Я им разрешаю это делать. Мне нравятся цветы", — прокомментировала Даша в программе "Неймовірна правда про зірок".

Также блогерша рассказала, что с бывшим мужем, ведущим Никитой Добрыниным, у нее получилось сохранить теплые отношения. В первую очередь бывшие думают о совместном сыне. Кстати, Даша и Никита даже вместе встретят Новый год, правда, после боя курантов шоумен отправится домой.

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном

"Мы решили, что именно празднование Лев проведет со мной, то есть после полуночи, потому что уже будет начинаться моя неделя с сыном. Но мы договорились, что Никита приедет ко мне домой, и мы проведем время вместе: отец, мама и сын. Чтобы подарить сыну эмоции, когда семья вся вместе и мы будем распаковывать подарки, побудем с ним", — добавила блогерша.

Напомним, недавно Даша Квиткова рассказала, как они с Никитой Добрыниным поделили финансовые обязанности по воспитанию сына. Блогерша ответила, получает ли алименты от бывшего мужа.

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