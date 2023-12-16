Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи о романе с экс- "Холостяком" Михаилом Заливако

Знаменитость призналась, в каких отношениях находится с бизнесменом.
Украинской блогерше-миллионнице Даше Квитковой уже долгое время приписывают роман с героем 11 сезона "Холостяка", бизнесменом Михаилом Заливако.
Пользователей на такие мысли навеяло то, что знаменитость и бизнесмен часто публикуют фото из одного и того же лифта. Кроме того, когда Даша попала в ДТП, Михаил сразу же приехал на место происшествия. Пара долго воздерживалась от комментариев, однако Квиткова нарушила молчание и призналась, что же между ними действительно происходит.
Блогерша объяснила, что они просто соседи, поэтому и появляются фото с одинаковых локаций. Больше, по словам Квитковой, их не объединяют никакие отношения. Также блогерша призналась, что поклонников у нее есть немало, однако пока что сердце знаменитости свободно.
"Мы с Мишей просто соседи. Просто живем в одном жилом комплексе. Мое сердце не занято. Оно абсолютно свободно. Просто есть мужчины, которым я нравлюсь и которые проявлять ко мне какие-то знаки внимания. Почему нет? Я им разрешаю это делать. Мне нравятся цветы", — прокомментировала Даша в программе "Неймовірна правда про зірок".
Также блогерша рассказала, что с бывшим мужем, ведущим Никитой Добрыниным, у нее получилось сохранить теплые отношения. В первую очередь бывшие думают о совместном сыне. Кстати, Даша и Никита даже вместе встретят Новый год, правда, после боя курантов шоумен отправится домой.
"Мы решили, что именно празднование Лев проведет со мной, то есть после полуночи, потому что уже будет начинаться моя неделя с сыном. Но мы договорились, что Никита приедет ко мне домой, и мы проведем время вместе: отец, мама и сын. Чтобы подарить сыну эмоции, когда семья вся вместе и мы будем распаковывать подарки, побудем с ним", — добавила блогерша.
Напомним, недавно Даша Квиткова рассказала, как они с Никитой Добрыниным поделили финансовые обязанности по воспитанию сына. Блогерша ответила, получает ли алименты от бывшего мужа.
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