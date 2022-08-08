Даша Квиткова впервые показала, как выглядела во время беременности, когда набрала 30 кило

Известная блогерша и жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – больше года назад родила первенца.

Но из-за беременности фигура знаменитости изрядно изменилась, из-за чего она очень комплексовала. В частности, Даша рассказала, что до того, как забеременела Львом, ее вес составлял 53-54 кило. Впрочем, он резко изменился.

За день до того, как родить сына, Квиткова сфотографировалась и свесилась. Блогерша никому не показывала эту фотографию, ведь стеснялась, потому что набрала 30 кило. Ее вес тогда составлял 83 кило.

Так выглядела Даша Квиткова во время беременности / Фото: instagram.com/kvittkova

"Просто это я… Никому не показывала это фото. Последний день перед тем, как появился Лев. Мой вес здесь 83 кило. До беременности было 53-54 кило", – поделилась Даша.

Впрочем, блогерша сразу стала возвращать прежние формы и приводить свое тел в тонус. В частности, Квиткова занялась спортом и села на диету. Это помогло ей значительно похудеть. В настоящее время вес Даши составляет 55-56 килограмм. Хотя знаменитость говорит, что ей до сих пор некомфортно.

Так выглядит сейчас фигура Даши Квитковой / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мне еще не очень комфортно в своем весе, сейчас где-то 55-56 кило (я давно не решалась). Есть еще вопрос тонуса кожи, но это уже такое", — добавила Даша.

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