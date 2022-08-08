Даша Квиткова впервые показала, как выглядела во время беременности, когда набрала 30 кило

Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась, как изменилась ее фигура из-за беременности.
Известная блогерша и жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – больше года назад родила первенца.
Но из-за беременности фигура знаменитости изрядно изменилась, из-за чего она очень комплексовала. В частности, Даша рассказала, что до того, как забеременела Львом, ее вес составлял 53-54 кило. Впрочем, он резко изменился.
За день до того, как родить сына, Квиткова сфотографировалась и свесилась. Блогерша никому не показывала эту фотографию, ведь стеснялась, потому что набрала 30 кило. Ее вес тогда составлял 83 кило.
"Просто это я… Никому не показывала это фото. Последний день перед тем, как появился Лев. Мой вес здесь 83 кило. До беременности было 53-54 кило", – поделилась Даша.
Впрочем, блогерша сразу стала возвращать прежние формы и приводить свое тел в тонус. В частности, Квиткова занялась спортом и села на диету. Это помогло ей значительно похудеть. В настоящее время вес Даши составляет 55-56 килограмм. Хотя знаменитость говорит, что ей до сих пор некомфортно.
"Мне еще не очень комфортно в своем весе, сейчас где-то 55-56 кило (я давно не решалась). Есть еще вопрос тонуса кожи, но это уже такое", — добавила Даша.
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