Даша Квиткова впервые после помолвки вышла на связь и ответила на хейт о свадьбе с Бражко

Украинская блогерша Даша Квиткова отреагировала на хейт вокруг ее помолвки с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Звезда впервые после предложения ей спортсмена вышла на связь. От себя и жениха она искренне поблагодарила всех, кто разделил их радость. Но не забыла и о хейтерах, которые сразу после новости взялись считать состояние пары, их четырехлетнюю разницу в возрасте и обвиняли в простом пиаре. Даша все равно пожелала всем найти свое счастье и любовь.

"Я желаю здоровья всем, кто промыл мне косточки вдоль и поперек, и всем, кто искренне поздравил. Спасибо всем. И я искренне, правда, просто желаю каждому и каждой быть счастливыми. Пусть у вас в жизни поводов для радости будет гораздо больше, чем для желчи. Обняла. Продолжаем жить и работать", — написала блогерша.

К тому же всю негативную энергию и усиленное внимание к себе Квиткова решила перевести на очень важные дела. В частности, помочь знакомым закрыть их сборы на нужды украинского войска и поделилась ссылками в сторис.

"Спасибо всем, кто считает мои деньги. Единственный вопрос: откуда вы взяли, что я не зарабатываю? И если уж заговорили о деньгах, есть несколько сборов. Поможете закрыть? Направим энергию на пользу", — отметила блогерша.

