Даша Квиткова впервые после развода с Никитой Добрыниным намекнула на новый роман

Фанаты подозревают, что знаменитость больше не одинока.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова впервые после развода с мужем, ведущим Никитой Добрыниным, намекнула, что погрузилась в новые отношения.

В своем Instagram знаменитость сделала неоднозначный пост. Блогерша опубликовала кадры, на которых она с улыбкой сидит в кафе. Даша отметила, что по глазам все сразу видно. К слову, обычно так говорят, когда человек влюблен.

"Говорят, что по глазам все видно. Поэтому это рубрика "не могу сказать, но вы можете почувствовать", — оставила загадочную подпись блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Кстати, кадры Квиткова сопроводила песней певца Cheev — "Печаль". В композиции, в частности, есть следующие строки: "Ми удвох і цього нам достатньо. Любити, як востаннє. Адже я з тобою, бо я з тобою".

Этот загадочный пост натолкнул фанатов на мысль, что Даша больше не одинока. Они принялись ее поздравлять и желать счастья. Тем временем знаменитость благодарила за такие приятные слова и оставляла загадочные смайлики, где пара обнимается.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Кстати, уже долгое время Даша Квиткова публикует посты, где она предстает с роскошными букетами цветов. Блогерша не признавалась, кто радует ее такими презентами. Вероятно, цветы Даше дарит загадочный избранник.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, Даша Квиткова с 2020 по 2023 год жила в браке с ведущим Никитой Добрыниным. Полгода назад пара развелась. Бывшие влюбленные воспитывают общего сына Льва. Кстати, Никита Добрынин уже тоже не одинок. Его подозревают в романе с известной блогершей. Даша уже успела прокомментировать новые отношения бывшего мужа.

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