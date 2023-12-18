Даша Квиткова впервые прокомментировала приговор суда, где ее признали виновной в масштабном киевском ДТП

Украинская блогерша-миллионница, экс-жена шоумена Никиты Добрынина, Даша Квиткова впервые отреагировала на новость о том, что после судебного заседания она была признана виновной в масштабном ДТП в Киеве.

Долгое время знаменитость отмалчивалась. Однако в личные сообщения ей начало поступать множество вопросов на эту тему. Поэтому в своих Instagram-stories Квиткова написала, что все замечает. Также она поблагодарила поклонников за поддержку.

Блогерша не искала оправданий. Лишь лаконично сообщила, что понесет наказание по закону. Впрочем, никаких подробностей разглашать не стала.

"Друзья, я вижу все ваши сообщения о решении суда и благодарю вас за поддержку. Для меня было важно решать все по закону, и я полностью несу ответственность перед законом", - обьяснила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Приговор был вынесен 15 декабря. После заседания блогерша Даша Квиткова была признана виновной в совершении ДТП с пострадавшими, которое произошло в конце августа в Киеве с участием нескольких элитных автомобилей. Впрочем, права у нее не отняли. В то же время обязали выплатить немалую сумму компенсации пострадавшим.

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