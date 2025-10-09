ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Даша Квиткова впервые прокомментировала возможную тайную свадьбу с Владимиром Бражко

Футболист не остался в стороне и в очередной раз подогрел интерес к звездной паре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Бражко и Даша Квиткова

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Украинская блогерша Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи о своей вероятной свадьбе с футболистом Владимиром Бражко.

В соцсетях одна из поклонниц спросила: "Так а что. Они правда уже успели пожениться?" На что Даша в шутку ответила: "Не знаю, надо разобраться в этой ситуации".

Ответ Даши Квитковой на пост поклонницы

Ответ Даши Квитковой на пост поклонницы

Ранее пользователи Сети заметили у Квитковой новое обручальное кольцо на безымянном пальце. После этого фанаты начали предполагать, что пара могла отпраздновать тайную свадьбу.

И пока блогерша избегает прямых комментариев, ее возлюбленный лишь подливает масло в огонь. Под одним из фото Даши Бражко оставил короткий комментарий — "wf", что поклонники знаменитостей расшифровали как сокращение от английского "wife" ("жена" — прим. ред.)

Комментарий Владимира Бражко под постом Даши Квитковой

Комментарий Владимира Бражко под постом Даши Квитковой

Несмотря на всплеск интереса, пара пока не подтвердила и не опровергла новость о женитьбе. В то же время в комментариях пользователи уже активно поздравляют влюбленных и называют их "самой красивой парой украинского шоу-бизнеса".

Напомним, недавно Даша Квиткова впервые рассказала, как начался ее роман с 23-летним футболистом Владимиром Бражко — все началось со случайной встречи, которая переросла в настоящие чувства.

Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie