Даша Квиткова впервые прокомментировала возможную тайную свадьбу с Владимиром Бражко

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова впервые отреагировала на слухи о своей вероятной свадьбе с футболистом Владимиром Бражко.

В соцсетях одна из поклонниц спросила: "Так а что. Они правда уже успели пожениться?" На что Даша в шутку ответила: "Не знаю, надо разобраться в этой ситуации".

Ответ Даши Квитковой на пост поклонницы

Ранее пользователи Сети заметили у Квитковой новое обручальное кольцо на безымянном пальце. После этого фанаты начали предполагать, что пара могла отпраздновать тайную свадьбу.

Реклама

И пока блогерша избегает прямых комментариев, ее возлюбленный лишь подливает масло в огонь. Под одним из фото Даши Бражко оставил короткий комментарий — "wf", что поклонники знаменитостей расшифровали как сокращение от английского "wife" ("жена" — прим. ред.)

Комментарий Владимира Бражко под постом Даши Квитковой

Несмотря на всплеск интереса, пара пока не подтвердила и не опровергла новость о женитьбе. В то же время в комментариях пользователи уже активно поздравляют влюбленных и называют их "самой красивой парой украинского шоу-бизнеса".

Напомним, недавно Даша Квиткова впервые рассказала, как начался ее роман с 23-летним футболистом Владимиром Бражко — все началось со случайной встречи, которая переросла в настоящие чувства.