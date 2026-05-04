Даша Квиткова впервые раскрыла подробности своей свадьбы с футболистом Бражко и когда она будет

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Блогер-миллионница Даша Квиткова впервые заговорила о подготовке к свадьбе с 24-летним футболистом Владимиром Бражко.

Звезда довольно редко делится любыми подробностями личной жизни. Не исключение и свадебная церемония. Сейчас Даша довольно осторожно намекает, что празднование состоится «скоро» и «когда будет тепло». Кроме того, на проекте «Цветочная ревизия» Квиткова призналась, что она с женихом уже определилась с местом церемонии и начинается этап волнения. Более того, позади уже также примерка свадебных платьев.

«Мы только недавно выбрали локацию, поэтому у нас еще будет хаос. Вова, наверное, переживает меньше, чем я. Он очень хотел свадьбу, а я совру, если скажу, что не хотела, но у меня есть страх этого. Я настраиваюсь. Я даже когда мерила платье в свадебном салоне, то я смотрела на себя в зеркало и рыдала», — поделилась Даша.

Реклама

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Звезда также рассказала о сыне от экс-супруга, шоумена Никиты Добрынина. По словам Квитковой, Левчик подружился с ее нынешним женихом Владимиром. Поэтому у них уже есть договоренность, что именно он будет выносить для мамы и ее возлюбленного кольца на церемонии. О еще одном ребенке пара уже задумывалась, но не торопится. Даша отмечает, что все должно произойти постепенно: «после свадьбы, все потом».

«Дети очень классно чувствуют. Мне кажется, что он почувствовал, что Вова к нему с искренним сердцем. Поэтому у них состоялся метч почти сразу. Сейчас ищу ему маленький костюмчик и сказала ему, что он будет выносить кольца. А он говорит: „Нет, я ими буду играть“», — с юмором рассказала блогерша.

Правда, свою свадьбу новоиспеченные супруги не хотят делать публичной. Квиткова объясняет, что хочет сохранить максимальную приватность и поделится только тематической фотосессией.

«Нет (публиковать не будем — прим. ред.). Хотим, чтобы это осталось нам. Просто хочу сделать фото в ретростиле», — добавила Даша.

Реклама

Напомним, недавно жена ведущего Григория Решетника показалась с беременным животиком и расставила все точки над «і».

Новости партнеров