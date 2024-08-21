Даша Квиткова впервые стала крестной мамой и показала трогательное видео с таинства

Знаменитости доверила важную миссию известная блогерша.
Украинская блогерша Даша Квиткова впервые стала крестной мамой.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Важную миссию Даши доверила ее подруга – блогерша Таня Парфильева. Квиткова крестила сына приятельницы Александра, которому уже 22 августа исполнится годик. Крестным отцом мальчика стал предприниматель Евгений Таллер.
Как говорит Даша Квиткова, для нее это действительно особое и трогательное событие. По словам блогерши, она впервые стала крестной мамой, поэтому чувствует большую ответственность. Также звезда Сети уже и успела показать трогательное видео с крещения малыша.
"Был действительно сказочный день. Он был невероятный, потому что сегодня (20 августа – прим. ред.) было крещение Саши. Скажу, что для меня это было что-то магическое, очень важное и сокровенное. Я впервые вообще стала крестной мамой", — поделилась Даша.
Напомним, недавно в семье Даши Квитковой был праздник. Сыну знаменитости исполнилось три года. Блогерша показывала, как поздравляла заметно подросшего Льва с днем рождения.
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